Новый вид оборудования в России. Цифровые дозировочные насосы Grundfos DME

Филиал Группы компаний «АСТиВ» в г. Омске осуществил поставку цифровых диафрагменных дозировочных насосов Grundfos DME 940–4 в количестве 10 штук для водоочистных сооружений «Ленинская очистная водопроводная станция» АО «ОмскВодоканал», осуществляющих очистку и обеззараживание воды для населения города Омска. Поставка насосного оборудования состоялась в рамках инвестиционной программы АО «ОмскВодоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения. Перед поставкой на объект все насосы прошли стендовые испытания на заводе-изготовителе «Грундфос Истра» в России.

Справка о предлагаемом оборудовании. Цифровые дозировочные насосы Grundfos DME

Цифровые мембранные дозировочные насосы с внутренним шаговым приводом. Технологии, применяемые в насосах серии DME — уникальный привод и микропроцессорное управление — позволяют достичь непрерывной, равномерной и точной подачи дозируемого вещества. Дозировочные насосы Grundfos серии DME могут перекачивать значительные объемы жидкости и предназначены для промышленных систем водоподготовки и водоочистки. Также рекомендованы для дозирования газовыделяющих реагентов и для применения в системах с длинными всасывающими трубопроводами.

Источник: https://www.c-o-k.ru, 1 декабря