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В Татарстане начали отливать корпуса фонтанной устьевой арматуры для подводного шельфа

12 декабря, 2019 6

Данные из паспорта изделия.

Отливка 3-й группы ГОСТ 977-88

Точность отливки 11-0-0-11 по ГОСТ Р 53464-2009

Мех. свойства:

Временное сопротивление не менее 483МПа

Предел текучести не менее 310МПа

Относительное удлинение не менее 19%

Относительное сужение не менее 32%

KCV (-60) не менее 20 Дж/см (квадратный сантиметр)

Твердость не менее 140 HB

Внутренний диаметр 210 мм

Диаметр фланца 561 мм

Толщина фланца 96 мм

Длина отливки 495 мм

Диаметр бокового фланца 245мм

Масса 394 кг

 

Сайт фирмы НЛТ, Наережные Челны, 11 декабря


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