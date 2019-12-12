В Татарстане начали отливать корпуса фонтанной устьевой арматуры для подводного шельфа

Данные из паспорта изделия.
Отливка 3-й группы ГОСТ 977-88
Точность отливки 11-0-0-11 по ГОСТ Р 53464-2009
Мех. свойства:
Временное сопротивление не менее 483МПа
Предел текучести не менее 310МПа
Относительное удлинение не менее 19%
Относительное сужение не менее 32%
KCV (-60) не менее 20 Дж/см (квадратный сантиметр)
Твердость не менее 140 HB
Внутренний диаметр 210 мм
Диаметр фланца 561 мм
Толщина фланца 96 мм
Длина отливки 495 мм
Диаметр бокового фланца 245мм
Масса 394 кг
Сайт фирмы НЛТ, Наережные Челны, 11 декабря