Атомэнергомаш стабильно производит оборудование для АЭС. В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» приступили к термообработке корпуса парогенератора для первого блока АЭС Руппур

Изделие весом около 160 тонн поместили в печь. Температура нагрева печи составляет 650 градусов. Внутри корпус будет находиться 8-10 часов. Предварительно корпус парогенератора собрали из четырех обечаек и заварили между собой. В процессе сварки было использовано около 580 кг флюса и более 3000 метров проволоки.

Парогенератор — теплообменный аппарат, является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр – более 4 м, длина аппарата составляет порядка 15 метров, вес – 340 т. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора. Сегодня на Атоммаше на разных стадиях изготовления находятся еще 7 корпусов парогенераторов для двух блоков АЭС «Руппур».

Сайт ГК АТОМЭНЕРГОМАШ, 11 декабря