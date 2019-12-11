ОНИКС. ДОСТАВКА ФЛАНЦЕВ И ЗАДВИЖЕК В ДЕКАБРЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ ДО УПОРА - ДО 31 ДЕКАБРЯ!

Наступил декабрь, конец рабочего года, а это значит, что у всех стоят важные задачи по отгрузке своих заказов в срок. Мы очень ценим Ваше время, поэтому просим обратить внимание, что отгрузка силами ОНИКС по городу (Санкт-Петербург) до Вашего склада осуществляется в течение 3-х рабочих дней. То есть, если Вы оплатили свой заказ в понедельник, наш отдел логистики может поставить в график доставок по городу Ваш груз на вторник, среду или четверг. В случае, если Вам срочно (на следующий день после оплаты заказа) нужен груз, но самовывоз Вам не подходит, просьба уточнить у менеджера ОНИКС в индивидуальном порядке, как это можно осуществить. Мы всегда Вам поможем! Доставка до транспортных компаний неизменна, и производится ежедневно.

Сайт ООО ОНИКС, 10 декабря