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Профком крупнейшего арматурного предприятия ПТПА продолжит традицию и 120 детей сотрудников завода встретят Деда Мороза и Снегурочку у себя дома. Акция «Дед Мороз» запланирована в Пензе на 20, 21, 22 декабря.

11 декабря, 2019 6

Также детей младшего возраста (до 10 лет) ожидает праздничная елка 29 декабря в Центре культуры и досуга. В программе праздника хороводы, игры и веселье с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. После представления у ёлочки в Большом зале состоится выступление цирковой студии «Премьера» с выступлением акробатов, жонглеров, клоунов и эквилибристов. Дети с 10 до 14 лет смогут сходить в кинотеатр «Современник» на выбранный сеанс. А каждый член Профсоюза получит сладкий подарок к новому году.

Страница АО ПТПА в Facebook, 10 декабря


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