Сервисная компания Римера проводит опытно-промысловые испытания нефтяного оборудования на месторождениях компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Группа компаний «Римера» направила установку электроцентробежного насоса (УЭЦН) габарита 2А на месторождение компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (дочерняя компания ПАО «Газпром нефть») для проведения опытно-промысловых испытаний. Оборудование для добычи нефти изготовлено на заводе «Алнас» (входит в нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ — ГК «Римера»). Новая УЭЦН габарита 2А предназначена для добычи нефти из разведочных, ремонтных скважин и боковых стволов с минимальным внутренним диаметром обсадной колонны 89 мм. Конструктивные особенности новой разработки — малый диаметр УЭЦН и возможность работы в диапазоне от 3 000 до 6 000 оборотов в минуту, что позволяет подобрать оптимальный режим эксплуатации оборудования в зависимости от дебета скважины. Высокую надежность УЭЦН обеспечивают пакетная схема сборки и рабочие ступени из твердого нирезиста с повышенной стойкостью к износу и коррозии. Оборудование нового поколения разработали и изготовили специалисты Инженерного центра завода «Алнас» совместно с Центром исследования и разработок ГК «Римера».

— Для снижения эксплуатационных затрат при добыче нефти на месторождениях нефтяные компании все активнее используют технологию бурения боковых стволов малого диаметра. Такие стволы имеют высокий темп набора кривизны, поэтому использовать в них стандартные УЭЦН нельзя. Специально для работы в данных условиях и под растущие потребности клиентов была разработана УЭЦН габарита 2А. Сейчас на заводе «Алнас» ведется подготовка производства для серийного выпуска новых установок, — комментирует директор Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин. В 2019 году завод «Алнас» разработал и передал на серийное освоение электродвигатели с повышенным напряжением в 103 габарите мощностью 50, 80, 90, 100 и 110 кВт, в 117 габарите — мощностью 16 и 100 кВт, а также секционный электродвигатель в 117 габарите мощностью 250 кВт.

Группа ЧТПЗ , 10 декабря