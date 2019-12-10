ТермоБрест освоил производство клапанов и фильтров DN-125 в алюминиевом корпусе.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ООО «НПФ «РАСКО» является крупнейшим дилером СП «ТермоБрест».
Потребителям продукции СП «ТермоБрест» ООО наша компания предоставляет:
· Большой ассортимент продукции СП «ТермоБрест» на складе в г. Москве;
· Максимально короткие сроки изготовления заказанной продукции;
· Еженедельные поставки готовой продукции с завода-изготовителя (г. Брест);
· Стоимость продукции по ценам завода-изготовителя;
· Комплектацию заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры.
По всем вопросам о продукции СП «ТермоБрест» ООО Вы можете обращаться в отдел «Газового оборудования» ООО «НПФ « РАСКО» по тел: +7 (495) 970-16-83 (многоканальный), доб.116, 115, 112.
Сайт НПФ РАСКО, 6 декабря