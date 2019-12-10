ТермоБрест освоил производство клапанов и фильтров DN-125 в алюминиевом корпусе. ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАПАНОВ И ФИЛЬТРОВ DN-125 В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ: меньший вес по сравнению с арматурой в стальном корпусе, что упрощает монтаж на газопроводе, а также сокращает расходы по транспортировке; более низкая стоимость, чем арматура других производителей.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ООО «НПФ «РАСКО» является крупнейшим дилером СП «ТермоБрест». Потребителям продукции СП «ТермоБрест» ООО наша компания предоставляет: · Большой ассортимент продукции СП «ТермоБрест» на складе в г. Москве; · Максимально короткие сроки изготовления заказанной продукции; · Еженедельные поставки готовой продукции с завода-изготовителя (г. Брест); · Стоимость продукции по ценам завода-изготовителя; · Комплектацию заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры. По всем вопросам о продукции СП «ТермоБрест» ООО Вы можете обращаться в отдел «Газового оборудования» ООО «НПФ « РАСКО» по тел: +7 (495) 970-16-83 (многоканальный), доб.116, 115, 112. Сайт НПФ РАСКО, 6 декабря

