Новые наносодержащие покрытия компании ПЛАКАРТ для трубопроводной арматуры

28 ноября АО "Плакарт" официально получил Диплом о присвоении знака "Российская нанотехнологическая продукция", свидетельствующий о производстве нами наносодержащей продукции. Сертификация была пройдена в 2018-2019 гг. Данный диплом в очередной раз подтверждает высокое качество и технологичность наших покрытий и является нашим конкурентным преимуществом, особенно это касается покрытий, наносимых лазерной наплавкой. Знак «Российская нанотехнологическая продукция» учрежден Фондом инфраструктурных и образовательных программ в 2014 году по инициативе предприятий наноиндустрии. Основная цель — повышение доверия к продукции наноиндустрии и защита рынка от недобросовестных производителей, товаров низкого качества и фальсификата. Знак «Российская нанотехнологическая продукция» — важный репутационный инструмент для производителей продукции наноиндустрии, публично гарантирующий инновационность, высокое качество и безопасность выпускаемой продукции. Присвоение Знака подтверждает российское происхождение продукции и открывает возможности выхода на новые рынки сбыта, в том числе на рынки импортозамещения в высокотехнологичном сегменте, а также дает возможность получить Российский Знак качества.

Сайт ПЛАКАРТ, 3 декабря