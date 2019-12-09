В Питере с 2020 года резко вырастет спрос на газовые шаровые краны после того как все Петербургские котельные переведут на газ до 2026 г

В субботу, 7 декабря, губернатор Санкт-Петербурга провел инспекцию котельной на улице Инструментальщиков в Сестрорецке. В ходе визита он отметил, что на относительно безопасный в экологическом плане вид топлива планируется перевести все неэффективные объекты. Сейчас многие котельные Питера продолжают работать на угле и мазуте, что крайне негативно сказывается на экологии, особенно на чистоте воздуха. А. Беглов отметил, что благодаря переводу котельных на газ удастся значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Кроме того, современное оборудование позволит сократить летние отключения воды до трёх дней. Ранее губернатор проинспектировал ход реконструкции внутриквартальных сетей в Приморском районе. В конце ноября стало известно, что в Питере появятся новые газовые заправки. В Калининградской области половину зданий в Правдинске (Калининградская область) подключили к газовым котельным.

Источник : Neftegaz.RU, 9 декабря