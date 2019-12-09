Арматура для сероводорода. Компания «Курганхиммаш» завершила изготовление уникального факельного сепаратора с арматурой устойчивой к растрескиванию от сероводорода для Узбекистана

Блок оборудования изготовлен в рамках осуществляемого заказчиком строительства ДКС на месторождении «Учкыр» в Каракульском районе Бухарской области Республики Узбекистан. Месторождение «Учкыр» в Узбекистане специфично содержанием в газе сероводорода около 1,4%. Это опасный газ, вступающий в реакцию с металлами, что вызывает коррозионные отложения на поверхности металла технологического оборудования. Сепаратор ФС-001 представляет собой горизонтальный аппарат длиной 18,4 м, диаметром 3,2 м с толщиной стенок 20 мм и предназначен для выделения капельной жидкости из газа месторождения, сбрасываемого на факел. Производительность по газу в рабочих условиях составит 492 343,7 ст.м3/час. В комплект поставки войдут площадки обслуживания, ограждения, стремянки, трубопровод выхода жидкости, арматура и приборы КИПиА и другие комплектующие. Масса сепаратора на месте эксплуатации в блочном виде составит 41 тонну.

Сайт Курганхиммаш, 4 декабря