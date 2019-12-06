Компания LD на Международной выставке в Дубае представила арматуру для централизованного холодоснабжения стран Ближнего Востока

Компания LD приняла участие в 40-й международной строительной выставке The BIG 5 Show 2019 проходившей в Дубае с 25 по 28 ноября 2019 года в составе делегации российских компаний-экспортеров под эгидой Российского Экспортного Центра. The BIG 5 Show – это крупнейшая строительная выставка на Ближнем Востоке, проводимая с 1982г. и объединившая в этом году почти 3 тыс. экспонентов из 80 стран мира, а также 30 тысяч посетителей.

В отличие от рынков России, стран СНГ и Европы, где развиты системы централизованного теплоснабжения, рынок Ближнего востока – это централизованное холодоснабжение. Компания LD презентовала на данной выставке свой производственный потенциал, а также продукцию высокого качества, изготавливаемую по европейским стандартам. Рынок Ближнего Востока – это новый вызов, новый виток в развитии экспортного потенциала Компании LD!

Сайт ООО ЧСГС, 6 декабря