VALTEC: БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ В КАЛУГЕ И СМОЛЕНСКЕ

Приглашаем всех желающих посетить технические семинары VALTEC в Калуге (10 декабря) и Смоленске (12 декабря).
План семинаров:
§ Водяной теплый пол (оборудование и теоретические основы).
§ Радиаторная арматура.
§ Трубопроводы из нержавеющей стали.
§ Арматура безопасности.
§ Практическое занятие: монтаж трубопроводов VALTEC (PEX 2.0 и 2.2, PERT, PEX-AL-PEX, PPR, INOX-PRESS).
Место и время проведения: Калуга, 2-й Тульский пер., 1, гостиница «Калуга Плаза», конференц-зал «Мегаполис», 10.00–14.00. Смоленск, ул. Губенко, 26, гостиничный комплекс «Отель Новый», конференц-зал, 10.00–14.00.
Контактные лица Семинар в Калуге: Осипов Андрей (+7 (926) 224-11-71, OsipovAN@v-tg.com), Семинар в Смоленске: Толкачев Александр (+ 7 (926) 539-97-71, TolkachevAA@v-tg.com).
Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш ценных призов! Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
Сайт VALTEC, 4 декабря