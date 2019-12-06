ГРУППА ЧТПЗ. Ижнефтемаш открыл участок для нанесения гальванических покрытий. Объем инвестиций в обновление производства составил более 15 млн рублей

Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, ввел в эксплуатацию участок для нанесения гальванических покрытий. Объем инвестиций в обновление производства составил более 15 млн рублей. На новом участке в цехе по изготовлению глубинных штанговых насосов установили более десятка единиц оборудования: ванны фосфатирования, обезжиривания, промывки, пропитки и другого назначения. Проект отвечает всем требованиям технологической и экологической безопасности. Процесс последовательной гальванической обработки деталей полностью автоматизирован — автооператор самостоятельно контролирует время выдержки деталей в каждой из ванн на основании параметров технологического цикла. Оборудование нового участка также оснащено системой автоматического нагрева и поддержания рабочей температуры, контроль которой осуществляет автономный измеритель-регулятор. Одно из условий программы модернизации завода «Ижнефтемаш» — соответствие реализуемых проектов самым современным стандартам, в том числе в области защиты окружающей среды. Благодаря реконструкции очистных сооружений с момента ввода в эксплуатацию нового оборудования предприятие снизило воздействие на сточные воды на 95%.

В 2019-2020 годах ижевское предприятие ГК «Римера» планирует обновить и расширить производство еще на двух участках — сборки станций управления электроцентробежными насосами и изготовления буровых ключей.

Сайт ЧТПЗ и письмо в журнал ТПА, 5 декабря