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ЛУНДА предлагает работу в Москве. В связи с расширением штата компании требуются на работу менеджеры по продажам в офисы: «Лунда-Бутово», «Лунда-Голицыно», «Лунда-Каширское шоссе», «Лунда-Мытищи», «Лунда-Очаково», «Лунда-Тушино».

05 декабря, 2019 9

Условия работы. Конкурентоспособная оплата труда, оплата мобильного телефона, полное соблюдение Трудового законодательства, корпоративное обучение, возможности для профессионального роста, сплочённый коллектив. Узнать подробнее о требованиях к соискателям, должностных обязанностях сотрудников, условиях работы, а также ознакомиться с полным списком имеющихся в компании вакансий вы можете на сайте. Если Вас заинтересовала вакансия, отправьте Ваше резюме на e-mail: sales@lunda.ru.

Сайт ЛУНДА, 4 декабря


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