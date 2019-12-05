Транснефть после завершения крупных строительных объектов в 2019 году сконцентрируется на поддержании надежности системы, для чего будет потрачено 250 млрд рублей в 2020 году

Сообщение первого вице-президента ПАО «Транснефть» М.С. Гришанина в ходе телеконференции с инвесторами.

Мы не рассматриваем каких-то новых бизнесов, которые сейчас не входят в периметр группы. Мы считаем, что после окончания масштабных строительных проектов нам нужно сконцентрироваться на деятельности "Транснефти" по поддержанию системы в надлежащем безопасном техническом состоянии", - сообщил М.С. Гришанин в ходе телефонной конференции. "Объем наших затрат на техническое поддержание и ремонт останется примерно на уровне порядка 250 млрд рублей в год в ближайшие годы. Каких-то новых мощностей мы пока строить не планируем. Наша задача в ближайшее время - сконцентрироваться на повышении гибкости и надежности системы в целом.

Сайт ПАО ТРАНСНЕФТЬ, 3 декабря