АУМА изготовила электроприводы во взрывозащищенном исполнении в комплекте с арматурой для Юрубчено-Тохомского месторождения

Электроприводы АУМА во взрывозащищенном исполнении в количества ста единиц были отгружены в комплекте с клиновыми задвижками для обустройства Юрубчено-Тохомского месторождения. Оборудование АУМА будет применяться в составе измерительной установки, а именно в ее технологическом блоке, категория помещения по взрывопожарной опасности – А, класс взрывоопасной зоны В-1а. «Этот заказ необходимо было выполнить в кратчайшие сроки. В течение полутора-двух месяцев электроприводы были собраны, установлены на арматуру. Заказчику мы отгрузили готовые к работе комплектные изделия. Оснащение нашего производства и квалификация инженеров позволяют нам проводить шефмонтаж в короткие сроки, отвечая требованиям клиента», - комментирует Александр Соловьев, руководитель сервисного отдела ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

Сайт ООО «Приводы АУМА», 4 декабря