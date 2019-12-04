ГУСАР. 28 ноября 2019 года крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter провела во Владимирской области конференцию с участием Гусевского арматурного завода «Гусар».

Руководители компаний, директора по персоналу, HR-специалисты из разных регионов России приняли активное участие в работе конференции. Профессиональные спикеры, эксперты в сфере HR поделились новыми подходами к формированию бренда работодателя и секретами личной эффективности HR-специалистов. Гусевский арматурный завод «Гусар» на конференции представляли заместитель директора по персоналу Татьяна Валентиновна Цыганова и ведущий специалист по подбору и адаптации персонала Дмитрий Евгеньевич Снаров. Дмитрий Снаров отметил, что такие мероприятия — отличные площадки, где можно не только послушать онлайн лучших специалистов в сфере HR, но и задать выступающим интересующие вопросы, обсудить с коллегами актуальные задачи и наладить полезные деловые контакты.

Сайт ООО «Гусар», 2 декабря