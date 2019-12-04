АУМА провела обучение и консультации для компании «Татнефть-АЗС-Запад»: у АУМЫ двигатели российского производства

Специалисты технической поддержки компании «ПРИВОДЫ АУМА» провели обучение эксплуатирующих служб ООО «Татнефть-АЗС-Запад» в своем учебном центре в г. Химки. Отношения сотрудничества связывают обе компании уже более 10 лет. Электроприводы АУМА в количестве более 100 единиц установлены на входах и выходах резервуаров для хранения нефтепродуктов, на станции автоматического налива нефтепродуктов и в системе измерения количества и качества нефти (СИКН). Инженеры узнали новое об электроприводах АУМА, в частности о функции ПИД-регулятора, которая позволяет поддерживать технологический параметр (расход/ давление/ температуру) на заданном уровне без участия системы управления верхнего уровня, регулируя положение запорного органа на основании показаний соответствующего датчика. Также интерес вызвали новые разработки АУМА – взрывозащищенный привод с частотным преобразователем и блок отказобезопасности FQM. Также были рассмотрены вопросы технического обслуживания оборудования и проведение ТО на основе его текущего состояния. Особое внимание специалисты обратили на применение в электроприводах двигателей российского производства.

Сайт ООО «Приводы АУМА», 2 декабря