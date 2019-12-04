Первоуральский новотрубный завод (Группа ЧТПЗ) подтвердил соответствие стандартам ПАО «Газпром» в системе «Интергазсерт»

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) успешно прошел сертификацию в системе добровольной сертификации (СДС) «Интергазсерт» и подтвердил высокий уровень деловой репутации по стандартам ПАО «Газпром». В рамках аудита специалисты проанализировали систему менеджмента качества, рыночные позиции, финансовые показатели и другие ключевые параметры деятельности ПНТЗ. Кроме того, одним из этапов сертификации стал анализ индекса деловой репутации, который определяет уровень доверия к компании. Этот показатель позволяет потребителям выбрать добросовестного поставщика продукции и минимизировать риски при заключении договоров. По итогам аудита ПНТЗ был присвоен индекс 90,35, что соответствует «золотому» уровню сертификата СДС «Интергазсерт». В мае 2019 года Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) также подтвердил статус надежного поставщика продукции для ПАО «Газпром». Впервые производственные площадки Группы ЧТПЗ прошли аудит для расчета индекса деловой репутации по сертификации СДС «Интергазсерт» в 2018 году.

Сайт Группы ЧТПЗ, 2 декабря