Компания АУМА отладила все производственные процессы и начала серийную поставку общепромышленных электроприводов, собранных по новой технологии из отдельных комплектующих.

После перехода на новую модель мелкоузловой сборки в феврале 2019 года компания АУМА постепенно отладила все производственные процессы и начала серийную поставку общепромышленных электроприводов, собранных по новой технологии из отдельных комплектующих. Переход к мелкоузловой сборке позволяет привлечь отечественных субпоставщиков и тем самым расширить номенклатуру локализованных комплектующих, а также способствует развитию местного производства отдельных деталей. Например, на производственной площадке методом электроэрозии проводится обработка муфт привода. Проведена разработка присоединения приводов под валы арматуры по российскому стандарту ГОСТ 55510. Такое оборудование можно будет соединять с арматурой российского производства без адаптеров.

Источник : Neftegaz.RU, 2 декабря