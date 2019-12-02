22 ноября 2019 года прошел День знакомства с фирмой КСБ, в котором приняли участие порядка 30 проектантов и дилеров компании из Центрального региона России.

Это первое клиентское мероприятие нового формата, которое полностью проходило на территории производственного комплекса ООО «КСБ» и включало в себя не только презентацию компании и рассказ о новостях и новинках, но и подробную экскурсию по производственным мощностям, рассказ о структуре и техническом оснащении комплекса, специфике организации работ и демонстрацию некоторых сервисных и сборочных операций, а также знакомство с производственными результатами и образцами оборудования российской сборки. Гости лично убедились , что курс на локализацию производства KSB не просто взят, он активно внедряется в жизнь, увеличивается количество выполняемых локально операций, объем применяемых российских комплектующих, наращиваются объемы и расширяется ассортимент продукции , ведутся подготовительные работы для получения сертификатов российского происхождения для тех типов оборудования, которые уже сегодня соответствуют требованиям ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Посетители производственного комплекса также узнали и о самых ближайших планах на будущее. При поддержке коллег из материнской компании KSB SE & Co. KGaA будет осуществляться постепенный переход от крупноузловой сборки к технологии компонентной сборки стандартных насосов. Запланирована частичная локализация погружных насосов, которая будет включать в себя локальную обточку рабочих колес, возможность комплектации различными типами рабочих колес, а также дополнительное оснащение замком-захватом. Особое внимание уделяется развитию направления постпродажного обслуживания, ремонта и поставки запасных частей в рамках глобальной стратегии развития сервиса под брендом KSB SupremeServ.

Сайт фирмы КСБ, 27 ноября