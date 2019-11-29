Арматуростроение Казахстана. 21 ноября 2019 года, прошел визит крупнейшего газового оператора АО ИЦА на завод ТОО «Бемер Арматура» в г. Караганда

Со стороны АО ИЦА в визите приняли участие:

1. Гринюк Евгений Владимирович – Директор ПТД;

2. Тасбулатов Еркин Бактыбайулы – главный менеджер департамента координации закупок и МТС;

3. Борашев Дулат Кажмуханович – первый зам директора УМГ Шымкент;

4. Молдагалиев Жарас Молдагалиевич – вед. инж КС ПТС УМГ Атырау;

5. Касымжанов Дархан Тайманулы – вед. инж по МГ ПТС УМГ Актау;

6. Альпейсов Нурлан Кадырович – вед. инж по МГ ПТС УМГ Уральск;

7. Долженков Юрий Михайлович – нач ПТС УМГ Актобе;

8. Ержаков Ерлан Нурханович – вед. спец ОСП УМГ Кустанай; ⠀

Со стороны ТОО «Бемер Арматурен Казахстан»:

1. Кефер Артур - Генеральный директор;

2. Ромазанов Нурлан - Заместитель директора по коммерческим вопросам.

3. Адилов Талгат - руководитель Представительства. ⠀

Представители АО ИЦА проявили большую заинтересованность в возможности применения шаровых кранов производства Бёмер в эксплуатируемых ими газотранспортных системах. Заинтересовали отличия от других производителей шаровых кранов (отсутствия необходимости набивки в период эксплуатации и текущего обслуживания). В ходе встречи была почеркнута необходимость в более тесной работе между специалистами ТОО Бёмер и АО ИЦА.

Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» (АО ИЦА), созданное в июле 1997 года, осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание переданной ей в доверительное управление газотранспортной системы Казахстана. Компания входит в состав национального оператора в сфере газа и газоснабжения «КазТрансГаз» и представляет его интересы в области магистральной транспортировки природного газа. АО «КазТрансГаз» является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке.

Сайт ТОО «Бемер Арматурен Казахстан», 27 ноября