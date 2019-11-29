Взрывы газовых баллонов в ноябре 2019 год. Только 9 ноября произошло 6 взрывов газовых баллонов

9 ноября 2019 г. только за сутки в разных частях России произошло 6 взрывов газовых баллонов. Погибли люди, в том числе ребёнок. В одном из СНТ близ Электростали Московской Московской области произошёл пожар. 15-ти летний юноша бросился в горящий дом спасать своих любимых кошек. В этот момент взорвался газовый баллон. Вспыхнуло пламя, которое охватило весь дом. Юноша погиб. Кроме этого трагедии в Московской области произошёл ещё один взрыв. В этот день баллоны дважды взрывались в Новосибирской области, взрывы прогремели в Ярославле, Пермском крае. Газовое общество, потребители сжиженных углеводородных газов ждут реализации предложений Минэнерго России, разработанных в рамках реализации Плана мероприятий, направленных на предотвращение происшествий, связанных с нарушением правил использования газа в быту, утверждённого 26 февраля 2019 года Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко. Эти предложения включают в себя введение цифрового учёта баллонов СУГ, внедрение в течение 5-7 лет в конструкцию баллона механизмов для защиты от переполнения и повышенного давления, введение системы лицензирования деятельности по обороту СУГ, газовых баллонов, усиление мер административной и уголовной ответственности ЮЛ, ФЛ за не законную деятельность на рынке СУГ.

Сайт ООО «Газовый вектор», ноябрь 2019 года