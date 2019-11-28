21-22 ноября Гусевский арматурный завод «Гусар» принял участие во Владимирском кадровом форуме

Гусевский арматурный завод «Гусар» на форуме представляли заместитель директора по персоналу Татьяна Валентиновна Цыганова и ведущий специалист по подбору и адаптации персонала Дмитрий Евгеньевич Снаров. Татьяна Цыганова отметила, что такие мероприятия весьма полезны тем, что помогают профессионалам обсудить и найти решения самых актуальных проблем регионального рынка труда и эффективной кадровой политики. Форум дает отличную возможность выявить и распространить лучшие практики реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и разработать меры стимулирования для работодателей в сфере занятости отдельных категорий граждан. Кроме того, он помогает решить задачу продвижения современных технологий управления человеческими ресурсами в соответствии с кадровыми потребностями экономики Владимирской области.

Сайт ООО «Гусар», 27 ноября