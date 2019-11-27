ШКОЛА ПРОКОНСИМА. ЧТО ТАКОЕ ФАЛЬШИВАЯ ЗАДВИЖКА? НА ЧЕМ ЖЕ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 30Ч6БР?

1) Замена материалов на более дешевые Закладные детали изготавливают из чугуна, а не из латуни

· Шток производят из оцинкованной или черной стали (вместо нержавеющей стали)

· Корпус – из серого чугуна вместо высокопрочного чугуна

· Самое качественное уплотнение изготавливают из эластомера EPDM, а самое простое - из резины.

2) Изменение геометрии корпуса Недобросовестные производители стараются снизить затраты на производство, уменьшая толщину стенок корпуса задвижек и условный проход. Уменьшение стенок приводит к разломам корпуса (особенно при холодных температурах и вибрации трубопроводов). А снижение прохода требует использования более мощных компрессоров и насосов, что в целом делает систему дороже.

Рис. Сравнение задвижек относительно геометрии корпуса (слева – недорогой аналог, справа – компания «Проконсим») Следствие из пунктов 1 и 2 – это уменьшение веса, прочности и срока службы изделия.

ЕСЛИ КУПИТЬ ЗАДВИЖКУ ИЗ НЕДОРОГИХ МАТЕРИАЛОВ – НА ЧТО ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ? И КАКОЙ СРОК СЛУЖБЫ ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ?

Задвижки из более дешевых материалов больше подвержены коррозии, протечкам и заклиниванию механизма управления. В дальнейшем из-за этих факторов арматура выйдет из строя. Важный нюанс, на который следует обратить отдельное внимание – материал уплотнения. Резина многих производителей (даже самого высокого качества) не должна соприкасаться со средой выше 80оС, т.к. детали сразу выходят из строя. На закладные детали из чугуна, а также на штоки из оцинкованной и черной стали китайские производители не дают гарантии, потому что шток сгнивает очень быстро, а чугунные закладные детали подвергаются коррозии из-за постоянного контакта с жидкостью. Как следствие – задвижка быстро выходит из строя, механизм управления заклинивает при попытке открыть/закрыть, а уплотнения начинают пропускать воду. По свидетельству производителей, такая «невинная» экономия на цене изделия (менее 10%) при изготовлении сокращает срок службы товара минимум в 10 раз!

КАК ЕЩЁ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ?

Недобросовестные производители и продавцы готовы идти на самые разные ухищрения, чтобы получить выгоду. Нашими специалистами был отмечен случай, когда конкуренты окрашивали чугун, делая его похожим на латунь. А ещё одна компания располагает уплотнительную резинку на самом штоке, не используя при этом прижимные гайки, что приводит к быстрому выходу из строя изделия. КАКУЮ ЖЕ ЗАДВИЖКУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ?

Покупая, на первый взгляд, более дешевый товар, в итоге вы заплатите существенно больше. При использовании выше перечисленных способов минимизации себестоимости добросовестный производитель не даст гарантию на подобную задвижку. Более того - она может выйти из строя еще до установки на объекте. Теперь, зная перечисленные нюансы, вы сможете взвешенно подходить к выбору продукции! Важно понимать, что небольшая экономия в цене может привести к очень серьезным авариям и последствиям на вверенных объектах.

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