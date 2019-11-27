День матери в Гусь-Хрустальном отмечает арматурный завод «Гусар»

В последнее воскресенье ноября в России отмечался День матери. Накануне праздника, 22 ноября, в ДШИ им. М. А. Балакирева г. Гусь-Хрустальный прошел праздничный концерт, посвященный женщинам, которые познали радость материнства. Со сцены прозвучали теплые и искренние поздравления от мэра города Алексея Соколова и председателя городского Совета народных депутатов Николая Балахина. В торжественной обстановке приглашенным на праздник мамам вручили грамоты, благодарственные письма и цветы. В их числе была и сотрудница Гусевского арматурного завода «Гусар» Елена Илюшина. О ее награждении благодарностью администрации города Гусь-Хрустальный и ценным подарком за высокие показатели в труде, достойное воспитание детей и в связи с Днем матери ходатайствовал коллектив предприятия. Елена Сергеевна трудится на «Гусаре» с 2005 года и за это время прошла профессиональный путь от кладовщика склада готовой продукции до инженера по подготовке производства. Все коллеги на заводе знают ее, как человека, который обладает высокой квалификацией, всегда эффективно расставляет приоритеты в работе и при этом вежлива и доброжелательна по отношению к сотрудникам. Елена Сергеевна замужем и воспитывает троих чудесных детей. Директор ООО «Гусар» Александр Березкин отметил: «Наш инженер Елена Илюшина — достойный пример того, как можно гармонично совмещать воспитание детей и успехи в профессиональной деятельности. Мы безусловно ценим всех женщин-сотрудниц завода, которые успешно сочетают материнство и работу на нашем предприятии, и глубоко признательны им за это».

Сайт ООО «Гусар», 26 ноября