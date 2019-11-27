Стенды для Арктики. Будут созданы три испытательных полигона нефтегазового оборудования для Арктики на деньги Минпромторга

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предоставит пять миллиардов рублей на создание трех испытательных полигонов горнопромышленного и нефтегазового оборудования для Арктики. Об этом сообщил министр Денис Мантуров. Речь идем о ЯНАО, Мурманской области и Якутии. Ранее сообщалось, что ВТБ планирует вдвое увеличить финансирование программы освоения Арктики. На освоение Арктика ВТБ уже выдал около 400 миллиардов рублей. Теперь вот Минпромторг решил финансировать создание полигонов в Арктике.

Модернизация российского ТЭК, 25 ноября