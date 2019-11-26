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21 ноября прошла отчетная профсоюзная конференция Пензенского АО ПТПА

26 ноября, 2019 11

Вчера на ежегодной конференции сотрудники ПТПА подвели итоги работы профсоюзной организации.

Профсоюз ПТПА – 2019 – это:

✒1212 человек;

✒9 социальных программ;

✒17 человек – команда организаторов - предцехкомов);

✒3 849 рублей средний взнос 1 человека в год;

✒6 639 рублей средние затраты на 1 человека в год;

✒99,7% сотрудников приняли участие в социальных программах Профсоюзной организации ПТПА.

В приоритетах на 2020 год сотрудники предприятия выделили реализацию таких программ как ПТПА – здоровье, ПТПА-дети, ПТПА – тур, ПТПА – абонемент. Отчетная конференция в этом году прошла в формате «Прямой линии» и каждый участник смог задать любой вопрос, причем не только председателю Профкома, но и генеральному директору предприятия. Если остались вопросы к Александру Анатольевичу Чернышеву или Наталье Вячеславовне Никулинской, вы можно задать их в комментариях. Вопросы/ответы мы опубликуем на следующей неделе после их проработки.

СТРАНИЦА АО ПТПА - Пензтяжпромарматура в Facebook, 22 ноября


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