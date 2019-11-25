23 ноября на месторождении компании «Газпромнефть-Оренбург» произошел пожар. Производится замена запорной арматуры с герметизацией устья скважины

Оренбург. На нефтяном месторождении 23 ноября в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Угрозы населенному пункту нет. Пострадавших нет.

Пожару был присвоен второй ранг опасности. К ликвидации последствий всего привлекалось 51 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области 41 человек и 12 единиц техники.

"Оперативно проведены работы по обесточиванию, возгорание ликвидировано. Пострадавших и угрозы для близлежащих населенных пунктов нет, превышение ПДК нет. Создана комиссия для расследования инцидента", - сообщили в пресс-службе компании «Газпромнефть-Оренбург». Возгорание произошло на площади 2 кв. м на одной из скважин Капитоновского месторождения. На место инцидента была направлена передвижная экологическая лаборатория, которая обследовала прилегающую к месторождению территорию, превышения ПДК нет. В настоящее время производится замена запорной арматуры с герметизацией устья скважины.

АГЕНТСТВО НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 24 НОЯБРЯ