Московская Компания «Эго Инжиниринг» представит новые латунные аксиальные фитинги и запорно-регулирующую арматуру Pro Aqua на строительной выставке в Дубаи

В понедельник, 25 ноября в Дубайском всемирном торговом центре стартует 40-ая международная широкопрофильная выставка строительной индустрии The Big 5 Show 2019. Компания «Эго Инжиниринг» впервые примет участие в этой экспозиции, стенд F 28 крупного российского поставщика инженерного оборудования будет расположен стенд в зале №1. На нем будут экспонироваться все товарные группы завода «ПРО АКВА»: полипропиленовые трубы и фитинги для водоснабжения, отопления и канализации, трубы PE-RT и PEXа, а также латунные группы товаров: аксиальные фитинги Pro Aqua и запорно-регулирующая арматура Pro Aqua.

Сайт «Эго Инжиниринг», 22 ноября