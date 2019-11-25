ПЕТРОЗАВОДСКМАШ (РОСАТОМ) СОБРАЛ ПОЛУКОРПУС КОМПЕНСАТОРА ДАВЛЕНИЯ ВЕСОМ 178 ТОНН ДЛЯ ИНДИЙСКОЙ АЭС «КУДАНКУЛАМ»

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии»(входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) собрал верхний полукорпус компенсатора давления, предназначенного для 4-го энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия). Компенсатор давления является частью ключевого оборудования реакторного зала АЭС. Он предназначен для создания и поддержания давления в первом контуре реактора. Аппарат представляет собой толстостенный сосуд с толщиной стенки 160 мм, внутренний объём изделия 79 кубометров, масса изделия в сборе 178 тонн. В настоящий момент полукорпус компенсатора давления прошёл термическую обработку. Его подвергли промежуточному отпуску при температуре 620 градусов Цельсия. После проведения контрольных и сварочных операций сборочную единицу подвергнут окончательному отпуску при температуре 650 градусов в течение 8-10 часов.

САЙТ АЭМ-технологии, 18 ноября