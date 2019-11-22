АКЦИЯ В ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ 22 НОЯБРЯ. КОМПАНИЯ ОНИКС: САМЫЕ ВКУСНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗАДВИЖКИ 30Ч39Р DN 50-300

Технические характеристики задвижки с обрезиненным клином 30ч39р:
Материал: корпус из чугуна высокой прочности, обрезиненный клин
Класс герметичности: «А»
Среда: вода, газ, пар, другие неагрессивные жидкости.
Температура: от от -30 до +130 °С
Направление потока: любое
Давление: до 16 МПа
Соединение: фланцевое Размеры диаметра 30ч39: 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
Характеристики определяют преимущества изделия:
- защищает системы от гидроударов; - не снижает напор; - сохраняет мощность системы; - может быть использован в подземных коммуникациях; - монтируется в горизонтальном и вертикальном положениях; - устойчив к агрессивным веществам – щелочам, кислотам, растворителям; - обладает широким диапазоном рабочих температур.
Сайт ООО ОНИКС, 20 ноября