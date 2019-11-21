VALTEC ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ТВЕРЬ 26 НОЯБРЯ ВО ВТОРНИК ПО АРМАТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

26 ноября в Твери пройдет бесплатный обучающий семинар VALTEC.
План семинара:
§ Водяной теплый пол (теоретические основы, оборудование).
§ Радиаторная арматура.
§ Трубопроводы из нержавеющей стали.
§ Арматура безопасности.
§ Практические занятия (монтаж трубопроводов VALTEC – PPR, PEX 2.0 и 2.2, PERT, PEX-AL-PEX, INOX-PRESS).
Место и время проведения: Тверь, ул. Желябова, 1, гостиница «Волга», конференц-зал, 10.00–15.00 с перерывом на кофе. Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш ценных призов. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
Сайт VALTEC, 20 ноября