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VALTEC ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ТВЕРЬ 26 НОЯБРЯ ВО ВТОРНИК ПО АРМАТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

21 ноября, 2019 0

26 ноября в Твери пройдет бесплатный обучающий семинар VALTEC.

План семинара:

§ Водяной теплый пол (теоретические основы, оборудование).

§ Радиаторная арматура.

§ Трубопроводы из нержавеющей стали.

§ Арматура безопасности.

§ Практические занятия (монтаж трубопроводов VALTEC – PPR, PEX 2.0 и 2.2, PERT, PEX-AL-PEX, INOX-PRESS).

Место и время проведения: Тверь, ул. Желябова, 1, гостиница «Волга», конференц-зал, 10.00–15.00 с перерывом на кофе. Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш ценных призов. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.

 

Сайт VALTEC, 20 ноября


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