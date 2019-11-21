НУЖНА ГАЗОВАЯ АРМАТУРА И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРИМОРЬЕ! ВМЕСТО МАЗУТА БУДЕТ ГАЗ. Шесть газорегуляторных пунктов и трубопровод высокого давления построят в Находке к 2021 году

Это позволит перевести на газ все городские котельные. Вопросы газификации Находки и Партизанского района обсудили на совещании в администрации Находки. Как подчеркнул и.о. директора департамента энергетики Приморского края Андрей Леонтьев, перевод котельных Находки с дорогого мазутного топлива на газовое – поручение Губернатора Олега Кожемяко. "Переход Находки на "голубое топливо" снизит нагрузку на окружающую среду, затраты на эксплуатацию котельных, создаст в городе новые рабочие места", – пояснил руководитель ведомства. К настоящему времени администрация Находки разработала программу развития газоснабжения города, которая предусматривает создание условий для технического подключения к системе снабжения природным газом котельных, предприятий, индивидуальных домов и жилфонда города. На начальном этапе в Находке предполагается построить шесть газорегуляторных пунктов и трубопровод высокого давления суммарной протяженностью девять километров к микрорайонам улиц Шевченко, Сидоренко, Постышева, Перевальная и Садовая. "Созданная инфраструктура обеспечит возможность подключения к системе газоснабжения первых котельных", – уточнили в департаменте энергетики Приморь

Источник: INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края), 20 ноября