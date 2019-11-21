13 ноября прошло заседание Координационного совета кластера "Новые технологии арматуростроения" в Кургане. Формируется план работы на 2020 год

13 ноября 2019 года состоялось заседание координационного совета кластера «Новые технологии арматуростроения» (КТОК «НТА»). На совете участники кластера обсудили результаты работы в 2019 году. Генеральный директор Фонда «Агентство технологического развития Курганской области», управляющей компании кластера, С. Е. Сухарев озвучил возможные направления работы на 2020 год и предложил участникам кластера дать рекомендации по формированию плана работы. Всем участникам заседания были выданы информационные материалы и анкеты.
Сайт КТОК «НТА», 15 ноября