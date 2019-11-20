ООО «Курганхиммаш» завершил изготовление новых арматурных узлов (блоки труб и запорно-регулирующей ТПА) для ПАО "Газпром"

На второй производственной площадке ООО «Курганхиммаш» завершено изготовление арматурных узлов в рамках проекта компании ПАО «Газпром» по дообустройству второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского месторождения на полное развитие. Арматурные узлы будут эксплуатироваться составе блоков емкостей буферных типа БЕ1, предназначенных для подпора газового конденсата при подаче его на прием насосов, дегазации газового конденсата и отведения водометанольного раствора. Емкость буферная представляет собой горизонтальный аппарат вместимостью 100 м3, диметром корпуса 3000 мм, толщина стенок 42 мм. Арматурные узлы представляют собой блоки из трубопроводов, снабженные запорно-регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами на рамных основаниях массой до 6 тонн. Общая масса каждого блока емкости буферной на месте эксплуатации с учетом арматурных узлов и площадок обслуживания, входящих в комплект поставки, составит более 60 тонн

Сайт ООО «Курганхиммаш», 18 ноября