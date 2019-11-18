В ноябре 2019 года ЗАО «Тулаэлектропривод» провело конференцию «Современные электроприводы для атомной энергетики. Опыт. Перспективы».

На конференции выступили специалисты ЗАО с докладами на следующие темы:
· Конструкция и отличительные особенности электроприводов ЭП4 для АЭС. Сравнение с конкурентами.
· Продление ресурса энергетической арматуры ЧЗЭМ.
· Модули управления и интерфейсы электроприводов серии ЭП4 для атомных станций. Адаптация в современные системы АСУ ТП.
· Современные неполноповоротные электроприводы ЗАО «Тулаэлектропривод». Важности и перспективы их применения на объектах атомной отрасли.
· Состояние и перспективы развития рынка трубопроводной арматуры и электроприводов для атомной энергетики
· Перспективные разработки электроприводов для АЭС.
· Контрафакт. Эпизодические явления или процесс.
· Диагностический паспорт трубопроводной арматуры.
· Опыт эксплуатации электроприводов на объектах атомной энергетики. Нестандартные исполнения приводов по требованию заказчика.
· Техническое обслуживание и ремонт электроприводов АЭС. Ремонтная документация.
Сайт ЗАО «Тулаэлектропривод», 14 ноября