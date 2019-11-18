Пензенское НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС провело испытания клиновой задвижки с определением ее класса герметичности с помощью измерительной системы «SEITRONIС SIR-PG»

С 11 по 13 ноября специалисты НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» успешно завершили шеф-монтажные работы на одном из предприятий Волгоградской области. Поставленный комплекс предназначен для проведения гидравлических и пневматических испытаний общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуры. В ходе работ была проверена комплектность и работоспособность всех основных элементов оборудования и проведены испытания клиновой задвижки с определением ее класса герметичности с помощью измерительной регистрирующей системы «SEITRONIС SIR-PG».

Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», 15 ноября