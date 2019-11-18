НОВИНКА ВАЛТЕК В ГРУППЕ ПРОДУКЦИИ «АРМАТУРА БЕЗОПАСНОСТИ» - НИКЕЛИРОВАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Новинка арматуры безопасности – никелированный предохранительный клапан VT.496. Клапан имеет фиксированную настройку на 3 бара, присоединительную резьбу диаметром 1/2" используется в группах безопасности VT.495 и VT.460. Новинка обеспечит защиту от превышения давления водогрейных котлов, бойлеров, сосудов под давлением, систем отопления, напорных трубопроводов сбросом рабочей среды (вода, гликолевые незамерзающие теплоносители, воздух, природный, сжиженный газ и т.д.) в окружающую среду либо дренажный трубопровод. Область применения – системы тепловой мощностью не более 43,7 кВт. Максимальная рабочая температура – 120 °С. Предусмотрена возможность ручного открытия клапана предохранительного для проверки работоспособности, профилактики залипания золотниковой обоймы. Клапан имеет присоединительную резьбу диаметром 1/2".
Сайт VALTEC, 15 ноября