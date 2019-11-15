Данфосс открывает специализированный учебный центр по холодильному и тепловому оборудованию в Уфе на базе колледжа архитектуры. Вопрос 2020: почему российские компании этим не занимаются?

Специализированный учебный центр по холодильному и тепловому оборудованию будет создан на базе Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Соглашение о партнерстве было подписано 7 ноября 2019 года на площадке Уфимского международного салона образования. Как заявил директор колледжа Булат Биктимиров, сотрудничество учебного заведения и компании-производителя позволит повысить эффективность подготовки профессиональных кадров для республики. К декабрю «Данфосс» оснастит лабораторию демонстрационными стендами и оборудованием по системам охлаждения, кондиционирования и отопления. Также будут совместно разработаны методические материалы и учебные планы. «Компания принимает активное участие в развитии профессиональной подготовки в России, — отметила Екатерина Теленкова, региональный директор ООО «Данфосс», — по всей стране уже созданы более трех десятков центров обучения в учреждениях среднего и высшего образования. Мы оборудуем учебные классы и лаборатории. Одновременно выступаем партнером движения WorldSkills и повышаем квалификацию монтажников и сервисных инженеров. После прохождения курсов наши партнеры получают соответствующие сертификаты».

Сайт Данфосс, 11 ноября