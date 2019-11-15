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МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ АДЛ ЭКСКЛЮЗИВНО ПОСТАВЛЯЕТ СОЛЕНОИДНЫЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНОВ ДЛЯ АСУТП

15 ноября, 2019 12

Клапаны производства компании Muller CO-AX (Германия) не имеют аналогов по конструкции и могут быть установлены на любые, даже самые ответственные, участки системы управления (АСУТП). Немецкое производство доказывает высочайшее качество и надежность представленного оборудования. Возможно изготовление клапанов различных напряжений питания и присоединений, со взрывозащитой, ручными дублерами, концевыми выключателями — решение для автоматизации, возможность отслеживать положение клапана постоянно (индуктивными и механическими концевиками).

 

Сайт АДЛ, 11 ноября


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