МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ АДЛ ЭКСКЛЮЗИВНО ПОСТАВЛЯЕТ СОЛЕНОИДНЫЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНОВ ДЛЯ АСУТП

Клапаны производства компании Muller CO-AX (Германия) не имеют аналогов по конструкции и могут быть установлены на любые, даже самые ответственные, участки системы управления (АСУТП). Немецкое производство доказывает высочайшее качество и надежность представленного оборудования. Возможно изготовление клапанов различных напряжений питания и присоединений, со взрывозащитой, ручными дублерами, концевыми выключателями — решение для автоматизации, возможность отслеживать положение клапана постоянно (индуктивными и механическими концевиками).
Сайт АДЛ, 11 ноября