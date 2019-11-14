Преобразователи давления НПП «ЭЛЕМЕР» для АСУ ТП успешно прошли дополнительные испытания на вибростойкость

Московское НПП «ЭЛЕМЕР» сообщает, что преобразователи давления АИР-20/М2 для АСУ ТП успешно прошли дополнительные испытания на вибростойкость. Заказчиками данных испытаний являются предприятия нефтегазовой и нефтехимической отраслей: ПАО «Транснефть», НК «Роснефть», АО «Самаранефтегаз» и многие другие компании. Высокая надежность и безопасность АИР-20/М2 подтверждается как нашими заказчиками, так и многочисленными испытательными тестами.

Основные параметры преобразователей давления АИР-20/М2: - Корпус из нержавеющей стали, обеспечивающий надежную работу в условиях внешних агрессивных сред, в том числе на технологических позициях в полевых условиях, а также в условиях морского климата; - Герметичное исполнение отсеков корпусов АГ-03 и НГ-03, позволяющее защищать каждый отсек от проникновения агрессивных сред со стороны открытого отсека во время конфигурации или подключения прибора на технологической позиции; - Встроенный модуль грозозащиты УЗП, для защиты прибора от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и др.) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010; - Модели дифференциального давления с расширенным климатическим исполнением для возможности эксплуатации прибора в жестких условиях до –60 °С без обогрева и укрытия; - Модели штуцерного конструктива (ДА, ДИ, ДВ, ДИВ) с материалом мембраны нержавеющая сталь 316L и хастеллой для эксплуатации при низких температурах до –60 °С; - Морское исполнение (морской регистр) для эксплуатации на открытой палубе, а также в машинном и других закрытых помещениях судов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ..

Сайт Компании ЭЛЕМЕР, 12 ноября