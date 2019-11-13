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ОАО «Волгограднефтемаш» (Ростех, производство ШК) предлагает прочностные расчеты, НТД, 3D модели и другие инженерно-конструкторские услуги применительно к нефтегазовому оборудованию и трубопроводной арматуре

13 ноября, 2019 0

1. Выполнение прочностных расчетов (сосудов под давлением) на нефтегазовое оборудование по ГОСТу и АSME с использованием программного обеспечения (ПАССАТ, Solid Works, Compress)

2. Разработка рабочей конструкторской документации на оборудование по проектам сторонних организаций нефтегазовой отрасли (Компас 3D V-18, Solid Works);

3. Построение 3D моделей в программах (Компас 3D V-18, Solid Works) по проектам различных отраслей промышленности;

4. Проверка рабочей конструкторской документации сторонних организаций нефтегазовой отрасли на предмет технологичности, прочности и безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации оборудования, а также соответствия действующей НТД.

 

Сайт ОАО «Волгограднефтемаш», ноябрь 2019 года


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