ОАО «Волгограднефтемаш» (Ростех, производство ШК) предлагает прочностные расчеты, НТД, 3D модели и другие инженерно-конструкторские услуги применительно к нефтегазовому оборудованию и трубопроводной арматуре

1. Выполнение прочностных расчетов (сосудов под давлением) на нефтегазовое оборудование по ГОСТу и АSME с использованием программного обеспечения (ПАССАТ, Solid Works, Compress)
2. Разработка рабочей конструкторской документации на оборудование по проектам сторонних организаций нефтегазовой отрасли (Компас 3D V-18, Solid Works);
3. Построение 3D моделей в программах (Компас 3D V-18, Solid Works) по проектам различных отраслей промышленности;
4. Проверка рабочей конструкторской документации сторонних организаций нефтегазовой отрасли на предмет технологичности, прочности и безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации оборудования, а также соответствия действующей НТД.
Сайт ОАО «Волгограднефтемаш», ноябрь 2019 года