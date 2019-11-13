БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ VALTEC НА УРАЛЕ

Приглашаем коллег посетить открытые семинары VALTEC в Екатеринбурге (20 ноября) и Нижнем Тагиле (21 ноября).
Семинар в Екатеринбурге
Темы занятий:
§ Водяной теплый пол.
§ Системы трубопроводов из нержавеющей стали. Инструмент для монтажа.
§ Комплексное решение по обвязке котельных.
§ Новинки VALTEC (аксиальные фитинги, труба PEXa-EVOH 2,2, гидроразделители).
Место и время проведения: Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, Marins Park Hotel, конференц-зал, 10.00–14.00.
Семинар в Нижнем Тагиле.
Темы занятий:
§ Водяной теплый пол.
§ Системы водонапорных трубопроводов из полипропилена.
§ Комплексное решение по обвязке котельных.
§ Новинки VALTEC (аксиальные фитинги, труба PEXa-EVOH 2,2, гидроразделители).
Место и время проведения: Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11, отель Demidov Plaza, конференц-зал, 10.00–14.00.
Слушателям будут выданы техническая литература и свидетельства о прохождении обучения, состоится розыгрыш призов. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
Сайт VALTEC, 12 ноября