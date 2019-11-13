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БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ VALTEC НА УРАЛЕ

13 ноября, 2019 1

Приглашаем коллег посетить открытые семинары VALTEC в Екатеринбурге (20 ноября) и Нижнем Тагиле (21 ноября).

Семинар в Екатеринбурге

Темы занятий:

§ Водяной теплый пол.

§ Системы трубопроводов из нержавеющей стали. Инструмент для монтажа.

§ Комплексное решение по обвязке котельных.

§ Новинки VALTEC (аксиальные фитинги, труба PEXa-EVOH 2,2, гидроразделители).

Место и время проведения: Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, Marins Park Hotel, конференц-зал, 10.00–14.00.

Семинар в Нижнем Тагиле.

Темы занятий:

§ Водяной теплый пол.

§ Системы водонапорных трубопроводов из полипропилена.

§ Комплексное решение по обвязке котельных.

§ Новинки VALTEC (аксиальные фитинги, труба PEXa-EVOH 2,2, гидроразделители).

Место и время проведения: Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11, отель Demidov Plaza, конференц-зал, 10.00–14.00.

Слушателям будут выданы техническая литература и свидетельства о прохождении обучения, состоится розыгрыш призов. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.

 

Сайт VALTEC, 12 ноября


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