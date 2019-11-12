Разрыв трубы DN 40 мм паропровода ГУП ТЭК на пивзаводе «Балтика» в Санкт-Петербурге 11 ноября

На месте прорыва паропровода на территории завода «Балтика» в Петербурге сложилась почти постапокалиптическая картина. При хлопке стеклами повредило стоящие рядом с местом ЧП машины. Пострадали три человека, среди из них — 24-летняя сотрудница компании, госпитализированная с ожогами. Журналисты сняли последствия того, что в СМИ сразу окрестили взрывом, а в МЧС и ГУП «ТЭК СПб» просят называть только «прорывом». Неудержимый пар вырвался из-под земли, пробил землю перед проходной и вынес почти все стёкла. Из голых рам теперь видно, как по стене холла несётся четвёрка лошадей. Брусчатка с места прорыва улетела на добрую сотню метров. Глядя на этот постапокалипсис, отсутствие жертв кажется чудом. Паропровод ГУП «ТЭК» в 6-м Верхнем переулке рванул незадолго до шести вечера. Парение вскоре было прекращено, на технологический процесс завода происшествие не повлияло. Кроме работников «Балтики», досталось зданию проходной, где повреждено остекление, и четырём припаркованным автомобилям. После разрыва трубы, произошедшего во второй половине дня, отлетевшие куски асфальтового покрытия внутризаводской территории повредили внешнее покрытие одного из зданий. Пострадали здание проходной и четыре припаркованных рядом автомобиля. Аварийные службы ликвидировали прорыв, отключив подачу тепла, при этом теплоснабжение города нарушено не было, поскольку труба диаметром 40 см питала только территорию предприятия.

Сайт Фонтанка.ру, 12 ноября