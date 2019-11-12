Новое в ОНИКС: морозостойкие фланцы из стали 09г2с.

Как всегда, подготовились заранее, и готовы Вам предложить фланцы из низколегированной стали.

Более 8,5 тысяч фланцев в наличии на складе в г.Санкт-Петербург и г.Екатеринбург.

Более 72 размерных номенклатурных позиций фланцев из ст. 09г2с.

Более того, оба наших производства, в том числе в г.Екатеринбург, оснащены запасом поковок из стали 09г2с в количестве более 5 000 фланцев на каждом.

- Плоские и воротниковые по ГОСТ 12820-80, 12821-80, 33259-2015 - Диаметр (DN) от 10 до 500 - Давление (PN) 10, 16, 25, 40 и 160

Ну, и, конечно, для тех, кому нужно все и сразу. Приобретая фланцы, Вы можете их переточить у нас в любое исполнение по ГОСТ.

Преимущества стали 09г2с:

- Используются при температурах от -70 до +450 градусов - Не склонна к отпускной хрупкости, и ее вязкость не снижается после отпуска - Имеет высокую механическую прочность, что позволяет использовать более тонкие элементы, чем при использовании других сталей

- Легкая свариваемость

Сайт ООО ОНИКС, 6 ноября