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Бугельные соединения заменят сварку. В Иркутске сделали шлейф (кассету) с бугельными соединениями для месторождения природного газа

12 ноября, 2019 11

По заключенному договору с одной из сервисных нефтегазовых компаний, АО "ИркутскНИИхиммаш” разработал временный быстросборный шлейф с бугельными соединениями для подключения компрессорных установок в полевых условиях, эксплуатируемых на месторождении природного газа. Для мобильной перевозки шлейфа до месторождений была изготовлена кассета. По словам руководителя нефтегазовой компании, сборка шлейфа заняла всего 6 часов вместо 3-х суток. Бугельные соединения труб используются взамен cтыковых сварочных соединений.

 

Сайт АО "ИркутскНИИхиммаш», 11 ноября


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