Проверяйте реквизиты! Типичное объявление на рынке металла

17 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге находчивый предприниматель открыл компанию, назвав ее ООО «Специальная металлургия». Данная компания не имеет отношения к нашей сети филиалов. Будьте, пожалуйста, бдительны, если к вам обратятся сотрудники этой организации под предлогом смены реквизитов. Обо всех изменениях ООО "НПК "Специальная металлургия" уведомляет своих клиентов в письмах на официальных бланках, высланных с корпоративных почт: username@specstali.ru, username@npksm.ru, username@specmet.kz, username@specstali-npksm.ru. Вы всегда можете защитить себя от мошенников, сообщив по номеру 8 800 500-17-53 о подозрительном обращении в вашу компанию. Берегите себя!

Источник: НПК «Специальная металлургия», 31 октября

