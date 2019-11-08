7 ноября Губернатор Владимир Сипягин в рамках поездки в Гусь-Хрустальный посетил арматурный завод "Гусар". На заводе работает 1300 человек, средняя зарплата 49100 рублей, освоено продукции на 4 миллиарда рублей

Главу региона сопровождали врио первого вице-губернатора Максим Брусенцов, глава городской администрации Алексей Соколов и генеральный директор предприятия Александр Берёзкин. ООО "Гусар" основано в 2002 году и является крупнейшим в стране арматурным предприятием. Основная сфера деятельности градообразующего завода – проектирование и производство запорно-регулирующей арматуры и нефтегазового оборудования. Владимир Сипягин ознакомился с условиями, в которых на предприятии трудятся молодые специалисты. Губернатор обратил внимание, что большая часть трудящихся – молодого возраста. Александр Берёзкин напомнил, что в 2014 году предприятие стало участником программы импортозамещения Минпромторга РФ, в рамках которой проводит модернизацию мощностей и запускает новый производственно-механический комплекс по выпуску крупногабаритной трубопроводной арматуры, инвестируя в проект 2,5 млрд рублей.

Губернатор также посетил литейный цех "Гусара", который был открыт в феврале прошлого года. Новое инновационное производство мощностью до 8 тысяч тонн продукции в год обеспечивает предприятие высококачественной, отвечающей всем стандартам и требованиям заготовкой для запорно-регулирующей арматуры и нефтегазового оборудования. "Это предприятие, которое наращивает производственные мощности и берёт на работу молодых специалистов, продолжает курс на импортозамещение, что для нашей страны очень важно. Только за 9 месяцев текущего года завод отгрузил продукции почти на 4 миллиарда рублей. Уверен, что "Гусар" продолжит своё динамичное развитие", – отметил Владимир Сипягин. В настоящий момент на предприятии работает 1300 человек. Среднемесячная заработная плата составляет 49,1 тыс. рублей. Главными потребителями продукции ООО "Гусар" являются основные нефтегазовые компании России, в числе которых "Транснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром" и "Лукойл".

Источник: Сайт Агенство INFOLine, 7 ноября