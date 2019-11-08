Московская Компания LUNDA активно расширяет сеть филиалов на территории РФ

На сайте новость об открытии нового филиала «ЛУНДА - Индустриальный» в городе Санкт-Петербург. Филиал имеет значение главного регионального распределительного центра в Северо-Западном федеральном округе. Нашим клиентам уже доступны более 6 000 уникальных артикулов товара. Через новый РРЦ осуществляются все доставки заказов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Приглашаем посетить новый офис, в котором вы получите профессиональную помощь в подборе оборудования, печатную версию нашего каталога, а также сможете оформить и получить размещённый ранее заказ.

Сайт компании «ЛУНДА», 6 ноября